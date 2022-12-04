Вашингтон, 4 декабря, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Соединённые Штаты продолжают активно взаимодействовать с Россией по вопросу обмена заключёнными между странами. Об этом 4 декабря заявил на телеканале CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Он напомнил, что Вашингтон сделал Москве «значительное предложение» несколько месяцев назад и теперь ищет способы, как достичь цели. При этом политик отказался сообщить подробности.

«Было бы контрпродуктивно с моей стороны вдаваться в детали того, что говорим мы, что говорит российская сторона», — сказал Блинкен.

Госсекретарь заявил, что всё его ведомство работает над тем, чтобы Россия выпустила американских граждан: осужденного за шпионаж бывшего морпеха Пола Уилана и осужденную за транспортировку наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер.

Напомним, в июле 2022 года стало известно, что Вашингтон предложил Москве обменять осужденного в США предпринимателя Виктора Бута на Уилана и Грайнер. После этого в американских СМИ, ссылаясь на неназванные источники, сообщили, что Россия предложила США совершить равноценный обмен и передать российской стороне ещё одного осужденного гражданина РФ.