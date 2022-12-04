Милан, Италия, 4 декабря, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В Италии 4 декабря проходят акции протеста против поставок вооружения Украине. В манифестации, которая организована в Милане, участвуют несколько тысяч человек. Они несут факелы и флаги Италии. Известно, что протестную акцию организовал бывший мэр Рима Джанни Алеманно.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Акция инициирована экс-мэром Рима Джанни Алеманно. По данным организаторов, в митинге принимают участие до пяти тыс. человек», — пишет ТАСС.

По данным информационного агентства, такая же акция за прекращение поставок вооружения киевскому режиму запланирована активистами на 17 декабря. О её проведении в Риме объявил Алеманно.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря акция протеста против экономической политики итальянских властей и поставок вооружений для киевского режима прошла в центре Рима.