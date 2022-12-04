Анкара, 4 декабря, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Власти Турции намерены продолжить прикладывать усилия к организации переговоров между Россией и Украиной в целях урегулирования конфликта. Продолжая находиться в тесных отношениях с обеими странами, Турция не заинтересована в продлении конфликта между ними. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы говорим всем, что региональный мир и стабильность будут отвечать интересам всех, поэтому давайте искать решение. И мы будем продолжать действовать в этом направлении», — подчеркнул пресс-секретарь турецкого главы.

Он подчеркнул, что достигнуть договоренностей по переговорам удастся, скорее всего, не скоро с учетом складывающейся ситуации, но тем не менее власти Турции рассчитывают на успех в этом вопросе и будут продолжать работать над этим.

Напомним, 1 декабря о том, что можно решить конфликт на Украине дипломатическим путем, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.