Москва, 5 декабря, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 5 декабря, в Москве состоится совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ, сообщает ИА REGNUM. Председательствовать будет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ОДКБ

Спикер парламента Армении Ален Симонян доложит об итогах председательства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании 5 декабря Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Планируется, что ПА рассмотрит проекты модельных рекомендаций по совершенствованию национального законодательства государств — членов ОДКБ по перекрытию каналов проникновения международного терроризма, по совершенствованию законодательства в области обеспечения защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах — членах ОДКБ и ряд других проектов модельных законодательных актов, в том числе по вопросам изъятия имущества граждан и организаций в условиях военного положения или чрезвычайного положения.

В рамках повестки дня мероприятия генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформирует участников заседания об итогах очередной ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и об обстановке, складывающейся в зоне ответственности организации.

В связи с переходом председательства в ОДКБ к Белоруссии, председатель палаты представителей Национального собрания республики Владимир Андрейченко обозначит приоритеты страны на период председательства в организации в 2023 году.

Отметим, что в конце ноября постоянная комиссия ПА ОДКБ одобрила проект заявления «О недопустимости разработки биологического и токсинного оружия».

Предыдущее заседание ПА ОДКБ состоялось в июне 2022 года в Ереване.

Странами — участницами ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2013 году статус наблюдателя при Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ получили нижняя палата парламента Сербии, нижняя палата парламента Афганистана и парламентское собрание Союза Белоруссии и России. 6 ноября 2014 года Совет ПА ОДКБ принял решение пригласить в качестве наблюдателей парламенты Китая, Индии, Ирана, Монголии и Пакистана.

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