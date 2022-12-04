Кишинёв, 4 декабря, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Политику правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» в первую очередь должны будут поддержать жители Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом 4 декабря заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывший молдавский премьер-министр Ион Кику.

Presedinte.md Ион Кику

«На сегодняшний день у приднестровского потребителя есть газ в свободное время, за который он платит в 23 раза меньше, чем мы. Это касается и бизнеса, конечно», — написал Кику.

Он отметил, что это происходит под заявления президента Молдавии Майи Санду, что она не продаст России «полстраны за дешёвый газ», когда её просят начать переговоры с Россией. По мнению Кику, Санду отдала всё «бесплатно».

Напомним, Газпром с октября сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровье из-за того, кто Киев ограничил работу украинской газотранспортной системы. Кишинёву пришлось с декабря отдавать свою долю Тирасполю, чтобы получать оттуда дешёвую электроэнергию. Внутренние нужды Молдавии будут покрываться за счёт резервов, которых должно хватить на два месяца.