Нижневартовск, Югра, 4 декабря, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ближайшее время вылетит в город Нижневартовск, где сегодня, 4 декабря, разрушен взрывом многоэтажный дом. Известно о шестерых погибших и троих пострадавших, поиски находящихся под завалами продолжаются.

Официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска На месте взрыва дома в Нижневартовске

«В ближайшее время губернатор Югры Наталья Комарова вылетит на место происшествия в Нижневартовск. С главой региона для оказания помощи пострадавшим выезжают директор департамента социального развития автономного округа Тереза Пономарева, группа психологов»,— говорится в сообщении администрации города.

Вместе с Комаровой в Нижневартовск для установления причин и координации ликвидации последствий взрыва прибудут директор департамента региональной безопасности — заместитель губернатора Александр Тиртока и заместитель губернатора Азат Ислаев.

Ранее глава Югры сообщила об отправке в Нижневартовск бригады врачей в составе главного внештатного анестезиолога департамента здравоохранения региона Дениса Никитина, травматолога, нейрохирурга, хирурга и других специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря около 18:00 в одной из квартир дома №6 по улице Мира в городе Нижневартовске произошел взрыв. В результате обрушились два этажа в третьем подъезде. Погибли шесть человек, поиски остающихся под завалами продолжаются.