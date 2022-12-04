Тбилиси, 4 декабря, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Традиционный 23-й Тбилисский международный кинофестиваль стартовал в Грузии 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба организаторов фестиваля.

Malwina Toczek Агнешка Холланд

Фильмы в рамках кинофестиваля будут показывать в кинотеатре «Амирани». В программе шесть полнометражных и десять короткометражных игровых картин, а также восемь полнометражных и семь короткометражных документальных лент.

Показы начнутся с фильма «Гарет Джонс», снятого польским режиссером, председателем Европейской киноакадемии Агнешкой Холланд. Она приехала по этому случаю в Тбилиси.

«В такое время очень важно проводить подобные фестивали, так как кино очень пострадало из-за коронавируса и мир стоит перед новыми опасностями и вызовами», — сказала Холланд.

Фестиваль будет продолжаться до 11 декабря.

Стоит отметить, что в этот раз в конкурсе Тбилисского кинофестиваля будут участвовать только картины от режиссеров из Грузии. Министерство культуры и молодёжи в этот раз не выделило денег на это мероприятие.