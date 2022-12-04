Тегеран, 4 декабря, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Принципы конституции и ценности Ирана — ислам, независимость и свобода — неизменны, но допускается изменить методы их реализации. Об этом на конференции заявил президент Исламской Республики Ибрагим Раиси, сообщает 4 декабря пресс-служба президента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Конституция Исламской Республики Иран была разработана, составлена и доработана таким образом, чтобы мы не сталкивались с тупиковыми ситуациями в её реализации и в управлении страной. И это одна из характеристик нашей конституции», — сказал Раиси.

Он отметил, что нужно обсудить реализацию принципов конституции на различных площадках. По мнению президента, по этому вопросу нужна широкая дискуссия.

Напомним, в Иране 2,5 месяца длятся постоянные протесты. Они начались после гибели 22-летней девушки после задержания её полицией нравов. 4 декабря ведомство упразднили. Генпрокурор республики Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что может быть пересмотрен закон об обязательном ношении головного платка для женщин.