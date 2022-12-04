Багдад, 4 декабря, 2022, 20:49 — ИА Регнум. В Ираке 4 декабря произошла попытка обстрелять ракетами турецкую военную базу Зликан в провинции Найнава. Было произведено не менее восьми ракетных ударов. При этом попаданий по объектам базы не зафиксировано, пишет портал Shafaq News.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Ракеты по военной турецкой базе, расположенной на севере Ирака, были выпущены, по данным курдского телеканала Rudaw, со стороны города Мосул, который раньше являлся «столицей» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом снаряды не смогли преодолеть горный хребет, что спасло базу Зликан. Она, как и другая турецкая база в Ираке, находящаяся неподалеку от населенного пункта Эль-Амадия, часто подвергается обстрелам.