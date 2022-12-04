Нижневартовск, Югра, 4 декабря, 2022, 20:44 — ИА Регнум. В Нижневартовске организовали размещение жильцов из дома, где произошёл взрыв, в пункте временного пребывания в школе №8. Для них также открыт пункт регистрации. Здесь же можно будет согреться и отдохнуть. Всего в ПВР могут разместиться до 250 человек, сообщает официальный портал администрации города.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО На месте взрыва газа в Нижневартовске

«Сейчас здесь разместились 52 эвакуированных. В пункте временного размещения работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь оказывают сотрудники администрации города», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря около 18:00 в одной из квартир дома №6 по улице Мира в городе Нижневартовске произошел взрыв, после этого произошло частичное обрушение второго и третьего этажей в третьем подъезде.

По предварительным данным, погибли шесть человек, детей среди них нет. В настоящее время разбор завалов продолжается. В МЧС сообщили о как минимум ещё трех пострадавших, находящихся под завалами.