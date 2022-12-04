МЧС: под завалами в Нижневартовске могут находиться ещё три человека
Ещё три человека могут находиться под завалами рухнувшего подъезда в Нижневартовске
Нижневартовск, Югра, 4 декабря, 2022, 20:15 — ИА Регнум. В Нижневартовске продолжается поиск людей, которые могут находиться под завалами подъезда пятиэтажного дома. По предварительным данным, которыми поделились в МЧС, ищут еще троих пострадавших.
Официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска
На месте взрыва дома в Нижневартовске
Пропавшим без вести считается в том числе 12-летний ребенок, который также может находиться под завалами.
Напомним, 4 декабря около 18:00 в одном из жилых домов на улице Мира в Нижневартовске произошел взрыв. Обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами. Предварительно известно о шести погибших.
Эвакуированы 52 жильца. Одной из версий случившегося является разгерметизация газового баллона.