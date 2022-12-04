Нижневартовск, Югра, 4 декабря, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа возросло до шести. Об этом 4 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

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Ранее в мэрии города сообщили о четырех доставленных в клиническую больницу жителях, двое из которых — женщины. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

Также в мэрии допустили, что причиной ЧП могло стать нарушение правил эксплуатация газовых баллонов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр города Нижневартовска Дмитрий Кощенко сообщил об открытии временного размещения поле обрушения в жилом доме, произошедшего в результате взрыва бытового газа.