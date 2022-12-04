Вашингтон, 4 декабря, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Упразднение полиции нравов в Иране может привести к позитивным результатам, но нужно проследить за тем, как в стране будут исполнять это решение. Об этом 4 декабря заявил на телеканале CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Если режим решил отреагировать каким-то образом на протесты, то это может иметь позитивное значение», — сказал Блинкен.

Он добавил, что это иранцам решать, как расценивать данную новость, и это не зависит от США.

Напомним, ранее генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил об упразднении полиции нравов в стране. Ведомство следило за тем, чтобы в общественных местах соблюдали нормы морали и исламской культуры.