Донецк, 4 декабря, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Киевские боевики нанесли удары по трем районам Донецка. Об этом 4 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк. Здания на Киевском проспекте

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Обстрелы были зафиксированы в промежутке времени с 17:00 до 17:50. Так, по Куйбышевскому и Киевскому районам столицы ДНР было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. Обстрел Петровского района вёлся вооруженными киевскими формированиями со стороны населённого пункта Красногоровка. Выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Также под обстрелом ВСУ оказалась Горловка.

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«16:30 ― населённый пункт Дзержинск ― населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибра 152 мм», ― говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города со стороны киевских боевиков ранения получили две женщины.