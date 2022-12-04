Лос-Анджелес, США, 28 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. выдвинула кинокомикс «Бэтмен» на премию «Оскар» в 15 категориях. Об этом 28 октября сообщает портал The Direct.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Стоит отметить, что ровно на столько же номинаций Paramount Pictures выдвинула приключенческий боевик «Топ Ган 2: Мэверик». Таким образом, в рамках конкурса фильм Мэтта Ривза будет прямым конкурентом картины Джохефа Косински.

В категорий «Лучшая мужская роль» ожидаемо представлен Роберт Паттинсон. Примечательно, что на премии в номинациях лучших актёров второго плана будут претендовать сразу три участника проекта: Зои Кравиц, Пол Дано и Джеффри Райт.

Для справки: если «Топ Ган 2: Мэверик» на данный момент является самым кассовым фильмом 2022 года с общей суммой сборов $1,48 млрд, то «Бэтмен» занимает лишь пятую позицию c $770 млн. В топ-5 кинокомикс уступил картинам «Миньоны: Грювитация» ($933 млн), «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» ($955,7 млн) и «Мир Юрского периода: Господство» ($1 млрд).