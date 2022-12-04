Париж, 4 декабря, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Снегопад серьезно нарушил движение по автостраде A75 на юге Франции, сообщает 4 декабря телеканал TF1.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Согласно приведенным видеозаписям очевидцев, десятки машин стоят в длинной пробке, покрытые снегом.

Сообщается, что серьезные проблемы испытывают автомобилисты и при движении по второстепенным дорогам, где также выпал снег. В районе коммуны Мон-Вер выпало около 18 см снега.

Ранее метеорологическая служба Франции предупреждала о снежных осадках и граде в 14 департаментах страны.