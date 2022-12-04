Москва, 4 декабря, 2022, 19:50 — ИА Регнум. На Украине детей готовили к террористической деятельности и обучали изготавливать самодельные взрывные устройства. Об этом свидетельствуют «инвентарь», а также многочисленные фотографии с подобных занятий, которые были обнаружены сотрудниками российских спецслужб в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов Сергея Бондаря. Об этом сообщил один из проводивших обыск сотрудников.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Читайте также: В школах Украины прививают ненависть к русским — эксперт

В беседе с РИА Новости он уточнил, что целью военно-патриотического клубе «Каскад» было «воспитание нацистской идеологии, подготовка к террористической деятельности, владение стрелковым оружием и подготовка к минно-взрывному делу». При этом, по словам собеседника, родители воспитанников прекрасно были осведомлены о том, чем занимаются их дети: найдены их письменные разрешения на занятия в клубе.

Сотрудник спецслужб заявил, что дети играли в настольные игры, пропагандирующие нацизм, а также вывозились на практические занятия.

Ранее по теме: Полиция Изюма расследует связи украинских ультраправых с ПЦУ

«Дети готовились к террористической деятельности. Установка самодельных взрывных устройств, замаскированных под детские игрушки, под бытовые приборы. Вот одна из таких игрушек, которая была найдена в ходе оперативно-разыскных мероприятий», ―добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду») заявил, что воспитание ненависти к России и к русским было основной целью искажения действительности в школьных учебниках на территории Украины. По его словам, «с помощью учебников, написанных за счёт денежных средств западных государств, доносилась и доносится лживая и русофобская информация».