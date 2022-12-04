Берлин, 4 декабря, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на российскую нефть, сообщает издание The Hindu.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Глава внешнеполитического ведомства Германии призывала индийских партнеров также ввести санкции против России. По её словам, Германия отдает себе отчет в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения. Германии важно работать вместе с Индией, чтобы уменьшить экономическую зависимость.

«Ограничение цен на поставки российской нефти направлено на то, чтобы избежать дефицита поставок и роста цен для государств, зависящих от российской нефти. Партнеры могут оказывать поддержку, не соблюдая ее формально: покупая нефть ниже установленного предела», — заявила глава МИД Германии накануне визита в Нью-Дели.

Глава МИД Германии посетит Нью-Дели 5–6 декабря с официальным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим индийским коллегой Субраманьмом Джайшанкаром.

Напомним, ряд стран, включая Евросоюз, согласовали регулируемый потолок цен на поставки нефти из России морем на уровне $60 за баррель.