Нижневартовск, Югра, 4 декабря, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В двух подъездах, которые обрушились после взрыва в пятиэтажном доме в Нижневартовске, повреждены в общей сложности 15 квартир. Об этом сообщили 4 декабря в экстренных службах.

86. mchs. gov.ru Обрушение дома в Нижневартовске

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«В результате взрыва произошло обрушение пяти квартир с пятого по первый этажи одного из подъездов жилого дома, еще десять квартир частично повреждены в двух других подъездах», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель служб.

По данным ГУ МЧС по региону, в результате взрыва в третьем подъезде частично обрушились второй и третий этажи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошёл взрыв. В ходе предварительного расследования выяснилось, что один из газовых баллонов, установленных в доме, неправильно эксплуатировался. По факту случившегося начато расследование.

В результате взрыва у второго и третьего этажей дома обвалились перекрытия. Жителей дома с места ЧП эвакуировали.

Ранее сообщалось о пяти погибших, однако позднее медикам удалось реанимировать одного них. Трое из пяти пострадавших, доставленных в больницу, находятся в тяжёлом состоянии. Предварительно под завалами могут находиться три человека. В настоящее время разбор конструкций и поиск людей продолжается.