Вашингтон, 4 декабря, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Переговоры с Россией возможны при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатии. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 4 декабря телеканалу СBS.

U.S State Department Энтони Блинкен

«Всегда есть ценность дипломатии, если вовлеченные стороны, в данном случае Россия», — заявил госсекретарь США.

Энтони Блинкен пояснил, что переговоры с Россией не будут стоять на повестке, пока Москва не продемонстрирует заинтересованность в существенном исходе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прежние отношения с Западом не восстановятся. В ноябре глава МИД России также заявил, что Москва готова вернуться к формату «два плюс два» в диалоге с Вашингтоном.

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