Донецк, 4 декабря, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В течение дня 4 декабря боевики ВСУ неоднократно обстреляли город Донецк. Были зафиксированы разрушения, причиненные при обстреле стадиона «Донбасс Арена». Об этом сообщил мэр города Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM «Донбасс Арена» в Донецке

«В 16:36 вражеские формирования Украины снова выпустили в направлении Ворошиловского района две ракеты из РСЗО БМ-21 «Град». Очевидцы сообщают о разрушениях на «Донбасс Арене» и улице Челюскинцев», — написал глава Донецка.

В течение дня были также неоднократно обстреляны Ленинский, Петровский, Кировский, Куйбышевский районы. Повреждены несколько зданий.

В результате обстрела в Куйбышевском районе получили ранения три женщины, 1957, 1986 и 1999 годов рождения.

Напомним, летом 2022 года глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин пообещал восстановить футбольный стадион «Донбасс Арена» в Донецке, как только закончатся обстрелы города со стороны украинских вооружённых формирований.