Кишинёв, 4 декабря, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Законодательство Молдавии предполагает увеличивать пенсии в соответствии с уровнем инфляции, власти страны не смогут выполнить это условие в 2023 году. Об этом 4 декабря на онлайн-платформе Rlive. md заявил министр труда и социальной защиты Молдавии Марчел Спатарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По его словам, пенсионерам следует ожидать повышения пособий только на 14%.

«Если бы мы увеличили её до 30%, как гласит закон, то нам пришлось бы найти эти деньги в другом месте и увеличить дефицит в бюджете социального обеспечения штата, деньги, которые нужны для пенсионеров, но также нужны для работников и инвестиций», — сказал глава минсоцтруда.

Он заявил, что для правительства в приоритете повышение зарплаты бюджетникам. Её поднимут уже в начале 2023 года. По мнению министра, рост заработной платы в бюджетном секторе в течение последнего года сильно отставал от инфляции.

Напомним, инфляция в Молдавии в октябре 2022 года при сравнении цен с тем же месяцем 2021 года составила 34,62%. Сильнее всего подорожали газ, электроэнергия, топливо для автомобилей и продукты.