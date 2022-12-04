Курск, 4 декабря, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли два населённых пункта в Курской области. Об этом 4 декабря сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«ВСУ обстреляли сегодня село Гуево Суджанского района. Зафиксировано не менее 15 прилётов. К счастью, пострадавших и разрушений нет», ― написал глава области в телеграм-канале.

Также, по его словам, под обстрел попал хутор Кучерово Беловского района.

«Предварительно зафиксировано не менее 10 прилётов. Однако все снаряды упали в огородах и на улицах, пострадавших нет», ― уточнил Старовойт.

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При этом, указал глава региона, обошлось даже без существенных повреждений: только в одной нежилой постройке осколками выбиты стёкла.

Как сообщал ИА REGNUM, 1 декабря киевские боевики обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. В результате наблюдались перебои с подачей электроэнергии как в самом посёлке, так и в соседнем селе Попово-Лежачи.