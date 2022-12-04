Кишинёв, 4 декабря, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Президента Молдавии Майю Санду обеспокоили сообщения об ухудшении состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом она 4 декабря сообщила в соцсети Twitter.

President.gov.ua Майя Санду

Она прокомментировала заявления об «отравлении» бывшего грузинского лидера и угрозе его жизни без медицинской помощи за рубежом.

«Глубоко обеспокоена быстро ухудшающимся самочувствием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Каждая человеческая жизнь бесценна, и серьёзность ситуации требует немедленной госпитализации Саакашвили для спасения его жизни», — написала Санду.

При этом бывший грузинский президент с мая находится в тбилисском частном медицинском центре.

Напомним, заявления об ухудшении состояния здоровья Саакашвили появляются уже около года. За это время назывались различные диагнозы: психические заболевания, болезнь желудка, проблемы с позвоночником и пр. Адвокаты политика направили ходатайство об освобождении политика в суд. Они ожидают, что заседание состоится на следующей неделе.