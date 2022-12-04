Вашингтон, 4 декабря, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В США ищут способы оказать давление на Россию, при этом не внося её в списки стран — «спонсоров терроризма». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN. По словам руководителя Госдепа, в настоящее время пути воздействия на Россию изучают американские конгрессмены.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Мы работаем с Конгрессом над законопроектом, который помог бы нам обойти некоторые трудности, связанные с внесением [России] в список спонсоров терроризма, что <…> может иметь непредвиденные последствия», — заявил Блинкен в ответ на вопрос, почему Россия до сих пор не внесена в список.

Ранее с призывом объявить Россию страной — спонсором терроризма к США обратилась Украина. Призыв поддержали ряд конгрессменов. Однако в Белом доме ответили на это предложение отказом и сообщили о том, что это решение окончательное.

Вопрос о внесении России в список «стран — спонсоров терроризма» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «идиотическим». Она также предупредила об адекватном ответе на такое решение США, если оно будет принято.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Европейский парламент принял резолюцию, в соответствии с которой Россия признаётся «государством ― спонсором терроризма».