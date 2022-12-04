Берлин, 4 декабря, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Германия примет в 2022 году 1,2 млн беженцев, что больше, чем 890 тыс. на пике миграционного кризиса в 2015 году, пишет газета Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Журналисты издания сообщают, что только с Украины в Германию прибыли более одного млн человек. До конца октября поступило 181 612 запросов о предоставлении убежища от граждан Сирии, Афганистана, Турции, Ирака, отмечает издание. Власти страны ожидают, что число запросов превысит 200 тыс. к концу года.

Газета пишет, что в федеральных землях и коммунах Германии растет беспокойство по поводу увеличения числа беженцев. Глава министерства внутренних дел Саксонии Армин Шустер сообщил, что регионы достигли предела по размещению мигрантов. Правительство обвинили в стимулировании притока мигрантов путем повышения социальных выплат.

В МВД Германии также сообщили, что в 2022 году власти выделили 3,5 млрд евро коммунам для размещения беженцев, а в 2023 году будет предоставлено еще 2,75 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее береговая охрана Кипра спасла группу нелегальных мигрантов, подошедших на лодке к юго-восточной части острова.

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