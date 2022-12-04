Мадрид, 4 декабря, 2022, 18:48 — ИА Регнум. На сегодняшний день пока не видно признаков разрешения конфликта на Украине. Эскалация напряжённости привела «к самой серьёзной войне в Европе со времен конфликта в Югославии (1991–2001 гг.) или даже со времён Второй мировой войны». Такое мнение в статье для Rebelión высказал обозреватель Хорди Кордоба.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Читайте также: Зеленского уличили в попытках разыграть сценарий Второй мировой войны

«США и другие страны, такие как их близкие союзники, как Великобритания, до сих пор блокировали путь к любым переговорам, которые могли бы привести к прекращению конфликта, отдавая приоритет ослаблению России и чётко заявляя о своей твёрдой решимости не допустить создания многополярного мира», ― пишет журналист.

Однако, несмотря на это, безоговорочная поддержка Владимира Зеленского со стороны Запада, «похоже, начинает ослабевать».

Ранее по теме: В Германии призвали поставить Зеленского на место после слов о потолке цен

«Конечно, кажется, слишком поздно поднимать вопрос о статусе нейтралитета Украины, но, похоже, ясно, что Россия также не собирается мириться ни с её вступлением в НАТО, ни с «возвращением … территорий»… К сожалению, прямо сейчас кажется откровенно трудным двигаться к концу конфликта», ― пишет обозреватель.

При этом он отмечает необходимость безотлагательных попыток достичь хотя бы минимального компромисса, приемлемого для обеих сторон, «хотя бы временного прекращения огня и обмена пленными».

Ранее авторы публикации в издании Al Mayadeen высказали мнение, что лидер киевского режима Владимир Зеленский пытался использовать инцидент с падением ракеты в Польше для повторения сценария Второй мировой войны.