Москва, 4 декабря, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко будет курировать азиатское направление. Об этом 4 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на данные российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Кроме того, по данным журналистов, замглавы МИД РФ Михаилу Галузину поручили курировать вопросы (СНГ), а также Союзного государства России и Белоруссии.

«Галузин будет курировать тему СНГ, — сказал собеседник агентства. — Андрей Руденко — азиатское направление».

Напомним, Руденко ранее был одним из представителей России на российско-украинских переговорах. Согласно открытым данным, он владеет английским и китайским языками. Галузин ранее был послом РФ в Японии. На пост замминистра его назначили в ноябре 2022 года.