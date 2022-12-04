Нижневартовск, Югра, 4 декабря, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Мэр города Нижневартовска Дмитрий Кощенко 4 декабря сообщил об открытии пункта временного размещения после обрушения в доме, произошедшего в результате взрыва бытового газа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Все пострадавшие находятся в окружной больнице, — отметил он. — Поручил обеспечить жителей дома всем необходимым, незамедлительно оказывать помощь».

Отмечается, что из ресурсов маневренного фонда для расселения жильцов будут предоставлены квартиры.

Ранее сообщалось, что второй и третий этажи дома в Нижневартовске (ХМАО) обрушились в результате взрыва бытового газа.