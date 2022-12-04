Киев, 4 декабря, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Воздушная тревога в настоящее время объявлена в четырёх областях на территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Так, на карте отмечены Харьковская, Днепропетровская, Полтавская и Сумская области Украины.

Кроме того, тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине дня 4 декабря режим воздушной тревоги был объявлен в захваченных режимом Киева Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Также воздушная тревога звучала в оккупированной боевиками ВСУ части Донецкой Народной Республики (ДНР).