Грозный, 4 декабря, 2022, 18:22 — ИА Регнум. В населенном пункте Каменка-Днепровская Запорожской области проводятся планомерные зачистки. В них задействованы бойцы ОМОН «Ахмат-Крепость» и «Ахмат-Грозный». Почти в каждом доме они находят тайники с оружием, сообщил 4 декабря в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделение «Ахмат»

«Практически в каждом таком объекте силовики находят схроны с оружием и боеприпасами. Это ясно говорит о том, что националисты старательно готовились к диверсиям и всевозможным провокациям», — сообщил чеченский лидер Кадыров.

Он отметил, что успешные действия по зачистке освобожденных территорий необходимы для обеспечения безопасности мирных граждан. Бойцы чеченских подразделений действуют «аккуратно и быстро», чтобы свести к минимуму ущерб гражданской инфраструктуре и не потерять при этом своих боевых товарищей.

Кадыров также рассказал подробности того, как происходит зачистка. Этот процесс, благодаря навыкам чеченских военных занимает «считанные минуты». Бойцы прибывают на объект, где могут предположительно скрываться националисты киевского режима, перекрывают пути к отходу врага и в случае обнаружения его ликвидируют.

«Язык силы — это единственный язык, который они понимают. К счастью, мы владеем этим языком на самом высоком уровне», — заверил Кадыров.