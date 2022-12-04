Париж, 4 декабря, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Региональный саммит, в котором должны принять участие Ирак, соседние с ним страны и Франция, состоится в Иордании «до конца года». Об этом 4 декабря объявил Елисейский дворец.

Thomas Faivre-Duboz Франция. Елисейский дворец

Подтверждение проведения конференции в «багдадском формате» было получено после телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа Аль-Судани.

«По итогам беседы от 27 ноября лидеры договорились продолжить совместно с Иорданией подготовку к следующему саммиту в «багдадском формате», который соберет в Аммане ведущих лидеров региона, а также президента Франции», — сообщил Елисейский дворец.

Напомним, президент Франции пригласил премьер-министра Ирака посетить Париж в начале 2023 года и еще раз напомнил, что Ирак может рассчитывать на поддержку Франции перед лицом угроз и посягательств на его суверенитет и стабильность, а также в его борьбе с терроризмом. В середине ноября глава французского государства также выразил надежду, что удастся провести в конце года саммит в «багдадском формате» со всеми странами региона.