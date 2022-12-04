Нижневартовск, Югра, 4 декабря, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Нижневартовске, где в результате взрыва обрушилась часть дома, врачам удалось спасти одного из пострадавших, которого считали погибшим. Об этом 4 декабря ТАСС сообщает со ссылкой на источник в медицинских службах.

Mos.ru В больнице

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«В настоящее время медикам удалось реанимировать одного человека, который считался погибшим при обрушении», ― сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, под завалами остаются ещё четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошёл взрыв. В ходе предварительного расследования выяснилось, что один из газовых баллонов, установленных в доме, неправильно эксплуатировался. По факту случившегося начато расследование уголовного дела.

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В результате взрыва у второго и третьего этажей дома обвалились перекрытия. Жителей дома с места ЧП эвакуировали.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Трое из пострадавших, доставленных в больницу, находятся в тяжёлом состоянии.