Махачкала, 4 декабря, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Дагестане 4 декабря скончался почетный председатель Госсовета республики Магомедали Магомедов. Он умер в Махачкале на 93-м году жизни. О смерти бывшего руководителя республики сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Kremlin.ru Магомедали Магомедов

За труд Магомедали Магомедова на благо республики и России и заслуги перед государством и народом в 2019 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя труда Российской Федерации.

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования супруге Магомедали Магомедова и сыну, всем родным и близким. В своем сообщении в телеграм-канале он отметил, что Магомедали Магомедов был настоящим патриотом Дагестана и России, он всегда делился своим опытом, «каждый разговор с ним — это урок жизни».

«Навсегда запомню его как своего старшего друга, носителя лучших качеств дагестанского характера: трудолюбия и терпения, мудрости и мужества. Выражаю искренние соболезнования его верной спутнице Зулгижат Магомедовне, сыну Магомедсаламу Магомедалиевичу, всем родным и близким. Желаю вам терпения и сил пережить эту тяжёлую утрату», — написал Меликов.