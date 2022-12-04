Нижневартовск, Югра, 4 декабря, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Взрыв в пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошёл из-за нарушения установки и правил эксплуатации газового баллона, сообщили 4 декабря в экстренных службах.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Последствия взрыва газового баллона в Махачкале

В ходе предварительного расследования выяснилось, что один из газовых баллонов, установленных в доме, неправильно эксплуатировался. Вероятно, он был установлен с нарушениями, сообщает ТАСС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших и около десяти пострадавших в результате взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется расследование.