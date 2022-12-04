Анкара, 4 декабря, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В результате взрыва бытового газа в доме в городе Акчакале на юго-востоке Турции пострадали шесть человек. Об этом 4 декабря сообщается в эфире телеканала TRT со ссылкой на турецкую полицию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По последним данным, на первом этаже здания взорвался котел, в котором находился бытовой газ. В результате взрыва в доме частично обрушились перекрытия, а также повреждены припаркованные около дома автомобили.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении дома в результате взрыва бытового газа в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа достигло четырех человек.