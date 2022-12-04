Париж, 4 декабря, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отложил до января поездку на Корсику, которую министр должен был совершить в начале декабря, сообщает Le Figaro.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

«Избранные должностные лица считают, что с учетом атмосферы напряженности вокруг вопроса о задержанных и недавних арестах лучше дать немного времени, чтобы напряжение спало», — пояснили в ведомстве.

Ранее три человека, в том числе Пьер Паоли, активист Corsica Libera, были арестованы.

Напомним, министр внутренних дел Франции уже откладывал визит на Корсику в начале октября по аналогичным причинам. Ранее запланированная поездка на Корсику должна была стать поводом для подписания планов преобразований и инвестиций для Корсики.