Москва, 4 декабря, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Москве уже несколько десятилетий не было такого холодного начала зимы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мороз и солнце

По его словам, последний раз такое морозное начало декабря наблюдалось в столичном регионе в 2002 году. Это очень редкое событие, сказал он.

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«Зима началась с суперхолодной погоды, такая бывает в Архангельске в январе по климату», ― пояснил в беседе с ТАСС метеоролог.

При этом, по его словам, в начале следующей недели морозы станут ещё крепче. Столбики термометром могут опуститься до отметки ―12 градусов днём и ― 17 градусов ночью. Это на восемь градусов ниже нормы.

«Понедельник может стать самым холодным днём этой зимы», ― прогнозирует Вильфанд.

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Однако, добавил руководитель Гидрометцентра, в последующие дни температура будет немного повышаться, но погода всё равно будет оставаться достаточно холодной. Днём 6 декабря прогнозируется 6–8 градусов мороза, а 7 декабря ― 5–7 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что центральную часть России ожидают январские морозы из-за усиления монгольского антициклона.