Никосия, 4 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Береговая охрана Кипра спасла группу нелегальных мигрантов, подошедших на лодке к юго-восточной части острова, сообщила 4 декабря кипрская полиция.

U.S. Department of Defense Лодка с мигрантами

«Вчера к юго-востоку от мыса Греко была замечена небольшая лодка с 13 иммигрантами на борту, включая троих несовершеннолетних», — заявили в полиции Кипра.

Береговая охрана перехватила судно с мигрантами 3 декабря. Выяснилось, что судно дало течь. Нелегальных мигрантов подобрали и доставили на берег. 24-летний капитан лодки был взят под стражу, остальных мигрантов направили в центр временного размещения беженцев «Пурнара», расположенный к западу от Никосии.

Полиция Кипра не сообщила ни о гражданстве нелегальных мигрантов, ни об отправной точке их выхода в море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон заявила, что приток новых нелегальных мигрантов в ЕС надо предотвратить.

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