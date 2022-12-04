Брюссель, 4 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Принятый в США Акт о снижении инфляции (IRA) может привести к торговой войне с Евросоюзом, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом она заявила 4 декабря, во время выступления в Колледже Европы в Брюгге.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

По её словам, торговая война не нужна ни Соединённым Штатам, ни европейским странам. В Брюсселе готовы принимать меры для защиты экономики ЕС.

«ЕС будет отвечать на этот закон в адекватной и тщательно сбалансированной манере», — подчеркнула фон дер Ляйен в своей речи, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Из-за американского закона, добавила она, может развиться нечестная конкуренция. Закон угрожает рынкам, критически важным цепочкам поставок. США могут оттянуть на себя инвестиции, поставки редкоземельных ресурсов, необходимых Европе в том числе для развития альтернативной энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, Акт о снижении инфляции (IRA), принятый летом 2022 года, предоставляет щедрые субсидии при производстве электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования на территории США. Европейские лидеры полагают, что из-за этого закона может начаться новая коммерческая война.

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