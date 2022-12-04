Нижневартовск, Югра, 4 декабря, 2022, 17:33 — ИА Регнум. До пяти увеличилось число погибших в результате взрыва бытового газа в городе Нижневартовске, сообщили 4 декабря в экстренных службах.

Машина скорой помощи

Трое из тех, кто находится в больнице после взрыва и обрушения дома, сейчас в тяжёлом состоянии.

Напомним, взрыв бытового газа в Нижневартовске произошёл вечером 4 декабря в пятиэтажном жилом доме на улице Мира. В результате обвалились перекрытия второго и третьего этажей.

Жителей дома с места ЧП эвакуировали. Есть предположение, что под образовавшимися завалами могут находиться люди.