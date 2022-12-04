Дамаск, 4 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Полицейский погиб на юге Сирии в результате попытки штурма полицейского участка группой граждан. Об этом сообщает 4 декабря МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Столкновения произошли утром в городе Эс-Сувейда, административном центре одноимённой провинции. Группа «вооружённых нарушителей закона» перекрыла дорогу в районе круга Машнака и подожгла покрышки.

Затем злоумышленники подожгли здание администрации провинции и автомобили на парковке, а также попытались штурмовать здание управления полиции. В результате погиб полицейский.

По информации радиостанции Sham FM, погромщики в Эс-Сувейде выражали недовольство из-за ухудшения условий жизни и перебоев с поставками нефтепродуктов.