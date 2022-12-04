Нижневартовск, Югра, 4 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в городе Нижневартовске (Ханты-Мансийский АО), сообщили 4 декабря в экстренных службах.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Взрыв бытового газа

Также известно, что в больницу доставлены трое пострадавших: двое из них — в реанимации, состояние их тяжёлое. Всего травмы получили десять человек. С места ЧП эвакуированы 52 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в жилой пятиэтажке Нижневартовска обрушилось два этажа. Позже появилась информация о взрыве баллона с газом и одном погибщем.