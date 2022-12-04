Харьков, Украина, 4 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области Украины в результате ударов, сообщили 4 декабря в областном управлении Национальной полиции.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Железная дорога

Ударам подверглись Купянский и Волчанский районы области. В результате в Купянске-узловом повреждены дорожное покрытие и железнодорожная инфраструктура, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска наносят удары по инфраструктуре на территории Украины с 10 октября. За два дня до этого на Крымском мосту был совершён теракт, который организовали, по оценке российских властей, украинские спецслужбы.

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