Москва, 4 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Состояние мирового рынка нефти улучшилось за последние два месяца, хотя на нём ещё много неопределённости. Об этом вице-премьер России Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

Неопределённость, по его словам, связана с высоким уровнем инфляции во многих странах, с высоким уровнем суверенного долга и ужесточением монетарной политики.

«Важный момент, конечно, это периодически возобновляющиеся вспышки ковида в Китайской Народной Республике как крупнейшем потребителе энергетических ресурсов», — сказал Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что решение о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября, подтверждённое на встрече ОПЕК+, было признано правильным. Это решение, направленное на стабилизацию рынка, будет действовать до конца 2022 года и весь 2023 год.

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