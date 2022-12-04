Джакарта, 4 декабря, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В центре вулканологии и смягчении последствий геологических катастроф (PVMBG) Индонезии сообщили, что вулкан Семеру продолжает извергать горячие облака. Информацию передает информационный портал Detik.

flydime Извержение вулкана. Индонезия

По последним данным, расстояние скольжения горячих облаков увеличилось до 12 км от вершины горы. До этого расстояние скольжения горячих облаков оценивалось в 7 км.

Сейсмограф зафиксировал 13 землетрясений с амплитудой 40 мм, которые продолжаются до сих пор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Восточной Явы Хофифа Индар Параванса заявил об эвакуации 2219 человек в результате извержения вулкана Семеру.