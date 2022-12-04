Париж, 4 декабря, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Франция обеспокоена перспективой ослабления коллективной борьбы с терроризмом из-за военных действий Турции на севере Сирии и в Ираке. Об этом 4 декабря заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

По данным МИД Франции, Катрин Колонна выразила глубокую обеспокоенность недавними турецкими ударами в Сирии и Ираке. По её словам, никакая военная операция не должна ослаблять борьбу с терроризмом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о создании 30-километровой линии безопасности вдоль южных границ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что курдские вооруженные формирования в Сирии являются «законными целями» для Вооруженных сил Турции.

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