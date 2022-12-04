* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 4 декабря, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Высокопоставленная делегация правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане направилась в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом 4 декабря сообщает телеканал Afghanistan International.

Делегацию возглавил министр обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Якуб Муджахид. Планируется, что в ходе визита глава оборонного ведомства встретиться с официальными лицами Объединённых Арабских Эмиратов.

Уточняется, что целью визита является расширение отношений движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со странами Персидского залива.

Как заявил в Twitter пресс-секретарь правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид, в ходе визита стороны обсудят ряд вопросов, таких как укрепление двусторонних отношений и помощь гражданам Афганистана, которые находятся в Эмиратах. Представитель радикалов также добавил, что визит был организован «при участии президента ОАЭ, ряда министров и других высокопоставленных лиц».