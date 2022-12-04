Тирасполь, 4 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Согласие властей Молдавии передавать Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) весь российский газ в обмен на обеспечение электроэнергией улучшит положение приднестровцев. Об этом 4 декабря сообщил агентству «Новости Приднестровья» министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.

Bestalex Карта Приднестровья

Он отметил, что увеличенных объёмов газа хватит, чтобы обеспечить от 50% до 70% процентов потребностей Молдавии, а также безопасность энергетической системы Приднестровья.

Оболоник добавил, что власти планируют разрешить открыться крупнейшим предприятиям в ПМР: Молдавскому металлургическому заводу и Рыбницкому цементному комбинату. Кроме того, будет восстановлена круглосуточная подача горячей воды в жилые дома, возобновят работу троллейбусы.

«Тем не менее это всё еще малый объём, недостаточный для полной нашей потребности. Поэтому, конечно, придётся еще искать выходы вместе с энергетиками и промышленниками», — сказал Оболоник.

Напомним, Газпром из-за ограничений Киева сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровье до 5,7 млн кубометров в сутки, что недостаточно в зимний период. Кишинёв с ноября самолично стал оставлять себе 60% топлива, отдавая ПМР — 40%. Вместе с тем Молдавия отказалась от приднестровской электроэнергии. В декабре молдавские власти согласились отдавать весь российский газ Приднестровью и возобновить импорт электроэнергии оттуда.