Донецк, 4 декабря, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории Донецкой Народной Республики. За последние три часа ударам со стороны ВСУ подверглись Донецк, Макеевка, Зайцево и ещё несколько населённых пунктов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Читайте также: Два человека получили ранения в результате обстрела Донецка

Так, обстрелы столицы ДНР были зафиксированы в 12:40, 13:03, 14:58 и 16:17. Всего по двум районам города ― Куйбышевскому и Киевскому― бандеровские боевики выпустили 15 снарядом калибра 155 мм и 152 мм. Обстрелы велись со стороны населённых пунктов Нетайлово и Орловка.

Дважды менее чем за полчаса была обстреляна Макеевка. По Червоногвардейскому району ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 мм.

«12:45 ― н. п. Авдеевка ― н. п. Каштановое: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм. 12:48 ― н. п. Авдеевка ― н. п. Яковлевка: выпущено три снаряда калибра 152 мм», ― говорится в сообщении представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным администрации Куйбышевского района города Донецка, в результате обстрела района со стороны ВСУ двое жителей получили ранения.